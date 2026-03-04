Иран поблагодарил Россию за попытки предотвратить конфликт на Ближнем Востоке

04 марта 2026, 13:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Иране поблагодарили Россию за попытки предотвратить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол республики в Узбекистане Мохаммад Али Искандари, его слова приводит ТАСС.





По словам дипломата, Москва предпринимала значительные усилия, чтобы не допустить эскалации и предлагала выступить посредником в урегулировании ситуации. Он отметил, что Россия не была заинтересована в начале военных действий, однако конфликт все же произошел. Искандари добавил, что российская сторона продолжает прилагать усилия для завершения конфликта, в том числе на международных площадках.





«И в Совете Безопасности ООН, и в МАГАТЭ. И мы благодарим Россию за это», — подчеркнул дипломат.