Иран поблагодарил Россию за попытки предотвратить конфликт на Ближнем Востоке
В Иране поблагодарили Россию за попытки предотвратить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол республики в Узбекистане Мохаммад Али Искандари, его слова приводит ТАСС.
По словам дипломата, Москва предпринимала значительные усилия, чтобы не допустить эскалации и предлагала выступить посредником в урегулировании ситуации. Он отметил, что Россия не была заинтересована в начале военных действий, однако конфликт все же произошел. Искандари добавил, что российская сторона продолжает прилагать усилия для завершения конфликта, в том числе на международных площадках.
«И в Совете Безопасности ООН, и в МАГАТЭ. И мы благодарим Россию за это», — подчеркнул дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами стран Персидского залива и заявил о намерении обсудить ситуацию с Ираном, а также передать обеспокоенность из-за ударов по инфраструктуре государств региона.