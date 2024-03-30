Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за связей с Россией

Фото: iStock/Sitikka
Европейский союз запретил полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Европу из-за ее отношений с Россией, передает издание Turizm Güncel.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС получили соответствующее уведомление в четверг, 28 марта. Решение вступило в силу немедленно.
По данным издания, в ходе расследования выяснилось, что авиакомпания, основанная в 2022 году, управляется российской дочерней компанией.
Ранее сообщалось, что посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей.
Читайте также:
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
Стало известно об угрозах от вступившей в НАТО Финляндии для России
Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей
По данным издания, в ходе расследования выяснилось, что авиакомпания, основанная в 2022 году, управляется российской дочерней компанией.
Читайте также:
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
Стало известно об угрозах от вступившей в НАТО Финляндии для России
Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей
Александр Климов