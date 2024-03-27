Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей

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МИД России разослал в российские посольства предупреждения о запретительных мерах ЕС относительно ввоза из России личных вещей, а также въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве сообщили о поступающих обращениях от россиян в связи с вышеуказанными запретительными мерами ЕС.
В дипведомстве призвали россиян учитывать, что при пересечении границы они подпадают под иностранную юрисдикцию, что обязывает соблюдать законы страны посещения.
Ранее российский МИД сообщил о разработке обновлений рекомендаций для россиян по посещению недружественных стран с учетом «высоких рисков наступления соответствующих последствий».
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В дипведомстве призвали россиян учитывать, что при пересечении границы они подпадают под иностранную юрисдикцию, что обязывает соблюдать законы страны посещения.
Ранее российский МИД сообщил о разработке обновлений рекомендаций для россиян по посещению недружественных стран с учетом «высоких рисков наступления соответствующих последствий».
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Ювелина Бернст