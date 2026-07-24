Турист из России вытащил девочку из стремительной горной реки в Кемере

24 июля 2026, 10:27

Фото: iStock/Adam Bartosik

Очевидица Антонина рассказала, что российский турист Данил спас тонувшую девочку во время экскурсии в турецком Кемере. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».