Турист из России вытащил девочку из стремительной горной реки в Кемере
Очевидица Антонина рассказала, что российский турист Данил спас тонувшую девочку во время экскурсии в турецком Кемере. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Группа ребят остановилась у горной реки и зашла в воду, чтобы сделать снимки. Когда отдыхающие направились к берегу, Данил поскользнулся. Его приятели сначала посмеялись над этим случаем. Однако мужчина заметил под водой ребенка. Поток уже уносил девочку по течению. Юноша быстро добрался до нее, вытащил из воды и передал находившимся на берегу людям. Спутница туриста уточнила, что поток оказался очень сильным и сбивал с ног взрослых. Причины, по которым ребенок оказался в реке, пока неизвестны. Сам Данил заявил, что просто вовремя оказался рядом.
Взрослым важно не оставлять детей у реки без постоянного присмотра. Ребенок должен находиться рядом с взрослым, особенно возле обрывистого, скользкого или размытого берега. Не разрешайте детям бегать, толкаться, играть в мяч у кромки воды, залезать на камни, мостки и поваленные деревья.
Купаться детям можно только в специально оборудованных и разрешенных местах, где нет сильного течения, водоворотов, опасного дна и судоходства. Перед купанием проверьте глубину, температуру воды и состояние берега. Не допускайте игр в воде без контроля, не разрешайте заплывать далеко, нырять в незнакомом месте и купаться во время грозы или в плохую погоду.
Объясните детям, что при опасности нельзя пытаться спасать человека вплавь самостоятельно. Нужно громко позвать взрослых, позвонить по номеру 112 и, если это безопасно, подать пострадавшему длинную палку, веревку, спасательный круг или другой плавучий предмет. Взрослым следует заранее знать правила первой помощи и иметь при себе телефон, аптечку и средства для безопасного отдыха у воды.
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