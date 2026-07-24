Шесть человек погибли в результате ДТП в Татарстане
В Зеленодольске (Татарстан) произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с участием одного транспортного средства. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Согласно полученной информации, легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся. В машине находилось семь человек. В результате аварии шесть из них погибли от травм, несовместимых с жизнью. Жертвами аварии, по предварительным данным, являются подростки.
Одного пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Московской области грузовик столкнулся с трактором. В результате аварии одного из водителей зажало в кабине транспортного средства.
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