В Германии мужчина с ножом ворвался в банк и взял заложников
В баварском городе Регенсбурге мужчина с ножом ворвался в помещение банка, напал на сотрудника и взял в заложники нескольких человек. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.
На место оперативно прибыли правоохранители: район оцепили, а к зданию направили спецназ и вертолёты. Спустя несколько часов нападавшего удалось задержать. Им оказался 20‑летний молодой человек, одетый в белый костюм.
Как отмечается в публикации, злоумышленник сдался без сопротивления. До этого полицейским удалось безопасно вывести из здания двух человек, которые оставались внутри.
Сотрудника банка, пострадавшего в результате нападения, доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, он скончался. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося и мотивы преступника. Судебное заседание запланировано на 24 июля.
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