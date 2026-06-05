Daily Mail: Экс-супругу дубайского шейха похитили вместе с дочерьми

05 июня 2026, 22:28

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Британский правозащитник Дэвид Хейг заявил, что экс-супругу члена дубайской правящей семьи насильно вывезли из собственного дома силами полиции и госбезопасности ОАЭ. Инцидент, по словам Хейга, произошёл вечером 2 июня, после чего женщина и трое её малолетних детей перестали выходить на связь, пишет Daily Mail.





Речь идёт о Зейнаб Джавадли, бывшей жене шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума — племянника правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. На следующий день после исчезновения её пожилая мать прилетела в эмират, чтобы поддержать дочь и внучек, однако обнаружила квартиру запертой.



Как утверждает Хейг, силовой захват произошёл спустя месяц после того, как дубайские суды постановили отобрать у Джавадли трёх дочерей — Сану, Асию и Салму — и передать их отцу. В апрельском решении прямо указывалось, что для этого «при необходимости может быть применена сила». Сама Зейнаб ещё два месяца назад в эмоциональном видеообращении рассказывала, что ей угрожали: если она добровольно не отдаст детей, полиция ворвётся в дом, арестует её и отнимет девочек силой.



По словам адвоката, с момента развода в 2019 году его клиентка подвергалась «ужасающим издевательствам». На неё был наложен бессрочный запрет на выезд из ОАЭ, что фактически превратило её жизнь в заточение в собственной квартире.



Хейг назвал Зейнаб самым храбрым человеком из всех, кого он знает. По его словам, она годами противостояла бывшему мужу и даже сумела предотвратить запланированный шейхом брак несовершеннолетней старшей дочери. Правозащитник пообещал добиваться вмешательства ООН.





«В Дубае женщин и детей подают на золотом блюде влиятельным шейхам. Случай Зейнаб — очередное доказательство того, что женщины и дети в эмирате не в безопасности. К ним относятся как к имуществу, а не как к людям с правами», — заявил Хейг.