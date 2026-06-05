Труп пенсионера нашли в заколоченном холодильнике в Башкирии

05 июня 2026, 21:30

Фото: max.ru/id275072433_gos

В Башкирии завершили расследование жестокого убийства, тело жертвы которого несколько месяцев пролежало в заколоченном морозильнике на берегу реки Белой. Страшную находку в мае 2026 года сделали двое дачников-пенсионеров у садового товарищества в черте города Салават. Мужчины решили, что старый холодильник, прикрученный саморезами, может пригодиться в хозяйстве, однако внутри обнаружили разложившийся труп.