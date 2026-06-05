Труп пенсионера нашли в заколоченном холодильнике в Башкирии
В Башкирии завершили расследование жестокого убийства, тело жертвы которого несколько месяцев пролежало в заколоченном морозильнике на берегу реки Белой. Страшную находку в мае 2026 года сделали двое дачников-пенсионеров у садового товарищества в черте города Салават. Мужчины решили, что старый холодильник, прикрученный саморезами, может пригодиться в хозяйстве, однако внутри обнаружили разложившийся труп.
По данным СУСК РФ по Башкирии и региональной полиции, жертвой оказался 67-летний ранее судимый уроженец Мелеузовского района. Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Экспертиза показала, что смерть наступила за несколько месяцев до обнаружения, а на теле зафиксировали множественные тяжелые травмы.
По подозрению в убийстве задержали 35-летнего жителя Салавата. Следствие установило, что преступление произошло в декабре 2025 года во время совместного распития алкоголя. Между мужчинами вспыхнул бытовой конфликт, перешедший в драку, в ходе которой младший из оппонентов нанёс старшему смертельные повреждения.
Чтобы скрыть следы, обвиняемый вместе со знакомым купил старый холодильник, поместил туда тело, после чего заказал грузовую доставку к берегу реки, где оставил морозильник. Соучастник сокрытия преступления в официальных сообщениях ведомств не упоминается. Подозреваемого арестовали, ему предъявили обвинение в убийстве.
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