«Очень тяжелый урон»: Иран готовит сюрприз для США

13 марта 2026, 19:09

Военный эксперт Кнутов: у США ракеты кончатся раньше, нежели у Ирана

Ракетные запасы США могут иссякнуть раньше, чем арсенал Ирана, поэтому в затяжном конфликте Вашингтон и Тель-Авив рискуют понести существенные потери.





Такое мнение 13 марта в интервью URA.RU высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Тегеран утверждает, что располагает достаточным количеством ракет. Аналогичные заявления звучат и со стороны Америки. Однако, как считает собеседник, с учетом американских производственных возможностей именно у Штатов раньше закончатся ракеты и средства ПРО.





«Поэтому у Тегерана есть возможность нанести очень тяжелый и серьезный урон как Израилю, так и США в конце военного столкновения», — заключил Кнутов.