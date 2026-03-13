«Очень тяжелый урон»: Иран готовит сюрприз для США
Военный эксперт Кнутов: у США ракеты кончатся раньше, нежели у Ирана
Ракетные запасы США могут иссякнуть раньше, чем арсенал Ирана, поэтому в затяжном конфликте Вашингтон и Тель-Авив рискуют понести существенные потери.
Такое мнение 13 марта в интервью URA.RU высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Тегеран утверждает, что располагает достаточным количеством ракет. Аналогичные заявления звучат и со стороны Америки. Однако, как считает собеседник, с учетом американских производственных возможностей именно у Штатов раньше закончатся ракеты и средства ПРО.
«Поэтому у Тегерана есть возможность нанести очень тяжелый и серьезный урон как Израилю, так и США в конце военного столкновения», — заключил Кнутов.
28 февраля США и Израиль начали против Ирана операцию «Эпическая ярость». С тех пор стороны обмениваются ударами. В Вашингтоне заявляют, что целью является уничтожение военного потенциала исламской республики, а также призывают иранцев к смене власти. Израиль, в свою очередь, подчеркивает, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Иран заявляет о готовности обороняться.