«Отсутствует защита»: военэксперт назвал главную уязвимость США перед Ираном
Противовоздушная оборона США и Израиля недостаточно эффективно противостоит иранским беспилотникам и ракетам.
Об этом 13 марта в интервью URA.RU заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Вашингтону и Тель-Авиву приходится перехватывать дроны Shahed истребителями F-16, расходуя дорогостоящие ракеты Sidewinder. Кроме того, для поражения БПЛА, как утверждает эксперт, иногда применяют и ракеты PAC-2 от ЗРК Patriot стоимостью около миллиона долларов, тогда как цена самих дронов, по его оценке, не превышает 100 тысяч долларов.
«У американцев и израильтян слабо работает система противовоздушной обороны, отсутствует антидроновая защита», — произнес Кнутов.
Он также отметил, что в первые дни кампании США и Израиль смогли подавить иранскую ПВО. Однако теперь Тегеран, по его мнению, пытается уничтожать «глаза и уши» противника. Для этого, утверждает он, Иран использует Shahed, а по системам ПВО и РЭБ наносит удары ракетами Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.
28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, известную как «Эпическая ярость». В Вашингтоне заявляли, что цель — подорвать военный потенциал исламской республики и призывали иранцев сменить власть. Израиль, в свою очередь, подчеркивал, что не допустит получения Тегераном ядерного оружия. Все это время стороны продолжают обмен ударами, а Иран заявляет о готовности защищаться.