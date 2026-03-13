«Отсутствует защита»: военэксперт назвал главную уязвимость США перед Ираном

13 марта 2026, 20:44

Военный эксперт Кнутов: У США нет антидроновой защиты перед Ираном

Противовоздушная оборона США и Израиля недостаточно эффективно противостоит иранским беспилотникам и ракетам.





Об этом 13 марта в интервью URA.RU заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Вашингтону и Тель-Авиву приходится перехватывать дроны Shahed истребителями F-16, расходуя дорогостоящие ракеты Sidewinder. Кроме того, для поражения БПЛА, как утверждает эксперт, иногда применяют и ракеты PAC-2 от ЗРК Patriot стоимостью около миллиона долларов, тогда как цена самих дронов, по его оценке, не превышает 100 тысяч долларов.





«У американцев и израильтян слабо работает система противовоздушной обороны, отсутствует антидроновая защита», — произнес Кнутов.