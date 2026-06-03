Туристам на Бали напомнили о самых опасных морских обитателях

03 июня 2026, 02:35

РИА Новости: Туристам на Бали напомнили о ядовитых медузах, змеях и осьминогах

Фото: iStock/Martin Voeller

Приехавшим на Бали туристам стоит помнить об опасных морских обитателях, которые могут встретиться у берегов острова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей местных природоохранных организаций.