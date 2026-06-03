Туристам на Бали напомнили о самых опасных морских обитателях
Приехавшим на Бали туристам стоит помнить об опасных морских обитателях, которые могут встретиться у берегов острова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей местных природоохранных организаций.
Экологи пояснили, что реальную угрозу чаще всего представляют не акулы, а ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов. Кубомедузы и португальские кораблики, периодически появляющиеся в прибрежных водах, относятся к опаснейшим жалящим существам. Их щупальца не теряют ядовитых свойств даже после гибели животного на суше.
Также есть вероятность встретить синекольчатого осьминога: несмотря на размеры с мяч для гольфа, он считается одним из самых ядовитых на планете. Яркая голубая окраска колец служит предупреждением об опасности. Кроме того, стоит опасаться рыбы-камня, идеально маскирующейся под камни на дне, и морских змей, которые водятся недалеко от берега.
Природоохранные организации отмечают, что тяжёлые инциденты на Бали все еще большая редкость среди осторожных туристов. Главное — не забывать о простых правилах безопасности.
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