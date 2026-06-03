Замок Пугачевой в деревне Грязь пообещали спасти, переместив его в Москву на вертолётах
Шоумен Барецкий пообещал спасти замок Пугачевой и перенести его в Москву на вертолётах
Шоумен Стас Барецкий предложил спасти замок знаменитой певицы Аллы Пугачевой, перенеся его из подмосковной деревни Грязь в Москву с помощью грузовых вертолётов. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.
По мнению Барецкого, здание находится в аварийном состоянии. Более того, оно стоит под уклоном на чернозёме, а рядом расположен водоём, и существует серьезный риск опасного инцидента. Шоумен подчеркнул, что ситуация не шуточная, и особых вариантов дальнейших действий нет. Остается выбирать — либо взорвать и окончательно снести замок Пугачевой, либо переместить его.
«Но я бы его оставил, если честно. Построил бы какой-нибудь архитектурный комплекс, центр. Я займусь этим замком летом, перенесем его в Москву грузовыми вертолетами. Нужно взять и приподнять», — пояснил Барецкий журналистам NEWS.ru.Такие операции, по его словам, практиковались ещё в СССР и не являются слишком сложными. Шоумен рассматривает возможность превратить замок в парк развлечений вроде популярного «Диснейленда». Операция может начаться в июне или июле. При этом он добавил, что деревню Грязь придётся переселить, иначе её тоже смоет.