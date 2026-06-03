Замок Пугачевой в деревне Грязь пообещали спасти, переместив его в Москву на вертолётах

03 июня 2026, 00:14

Шоумен Барецкий пообещал спасти замок Пугачевой и перенести его в Москву на вертолётах

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Шоумен Стас Барецкий предложил спасти замок знаменитой певицы Аллы Пугачевой, перенеся его из подмосковной деревни Грязь в Москву с помощью грузовых вертолётов. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.





По мнению Барецкого, здание находится в аварийном состоянии. Более того, оно стоит под уклоном на чернозёме, а рядом расположен водоём, и существует серьезный риск опасного инцидента. Шоумен подчеркнул, что ситуация не шуточная, и особых вариантов дальнейших действий нет. Остается выбирать — либо взорвать и окончательно снести замок Пугачевой, либо переместить его.





«Но я бы его оставил, если честно. Построил бы какой-нибудь архитектурный комплекс, центр. Я займусь этим замком летом, перенесем его в Москву грузовыми вертолетами. Нужно взять и приподнять», — пояснил Барецкий журналистам NEWS.ru.