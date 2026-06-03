03 июня 2026, 02:00

Губернатор Филимонов решил выделить миллион рублей семьям погибших в ДТП в Ленобласти

Фото: iStock/z1b

Семьям череповчан, погибших в ДТП в Ленобласти, выделят один миллион рублей. Об этом сообщил в ночь на 3 июня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своём канале на платформе MAX.





Он пояснил, что под конец дня узнал о трагическом событии: на 438-м километре трассы А-114 в Тихвинском районе произошла авария. Предварительно, 78-летний водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто, пассажиры которого не выжили.





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«Не мог остаться в стороне. Принял решение о выделении одного млн руб. семьям погибших земляков», — добавил он.