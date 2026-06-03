Семьям череповчан, погибших в ДТП в Ленобласти, выделят один миллион рублей
Губернатор Филимонов решил выделить миллион рублей семьям погибших в ДТП в Ленобласти
Семьям череповчан, погибших в ДТП в Ленобласти, выделят один миллион рублей. Об этом сообщил в ночь на 3 июня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своём канале на платформе MAX.
Он пояснил, что под конец дня узнал о трагическом событии: на 438-м километре трассы А-114 в Тихвинском районе произошла авария. Предварительно, 78-летний водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто, пассажиры которого не выжили.
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Оба водителя получили травмы, их доставили в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.
По информации Филимонова, скончались 32-летний мужчина, 27-летняя женщина, а также двое малолетних детей. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.
«Не мог остаться в стороне. Принял решение о выделении одного млн руб. семьям погибших земляков», — добавил он.Ранее «Радио 1» передавало, что в Кисловодске огромнейший валун сорвался с горы Кольцо и чуть не придавил туриста. Мужчина в последний момент отскочил в сторону и избежал травм. Глава города Евгений Моисеев поделился кадрами каменной глыбы, на которых можно оценить её внушительные размеры.