Политолог предрек незавидную судьбу Нетаньяху из-за конфликта с Трампом
Политолог Дудаков: Нетаньяху будут судить после окончания конфликта с Ираном
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит суд после завершения войны с Ираном. Такое развитие событий не исключил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, над Нетаньяху нависает уголовное дело, и по завершении конфликта с Ираном он может оказаться на скамье подсудимых. В этой связи ему приходится отчаянно эскалировать ситуацию.
«Но сейчас, судя по всему, американцы не настроены ему в этом подыгрывать. Для Дональда Трампа — это легкий способ найти козла отпущения и переложить ответственность за провалы на Ближнем Востоке. Обвинить израильское лобби, которое его затянуло в войну с Ираном, пообещав быструю победу», — сказал Дудаков в разговоре с NEWS.ru.
Он также обратил внимание на то, что рейтинги американского президента на сегодняшний день являются крайне низкими, а позиции республиканцев ослаблены.
Напомним, по информации зарубежных СМИ, Трамп в ходе телефонного разговора с Нетаньяху жестко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке, назвав израильского премьера «сумасшедшим».