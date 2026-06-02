Политолог предрек незавидную судьбу Нетаньяху из-за конфликта с Трампом

02 июня 2026, 19:09

Политолог Дудаков: Нетаньяху будут судить после окончания конфликта с Ираном

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит суд после завершения войны с Ираном. Такое развитие событий не исключил политолог-американист Малек Дудаков.





По его словам, над Нетаньяху нависает уголовное дело, и по завершении конфликта с Ираном он может оказаться на скамье подсудимых. В этой связи ему приходится отчаянно эскалировать ситуацию.





«Но сейчас, судя по всему, американцы не настроены ему в этом подыгрывать. Для Дональда Трампа — это легкий способ найти козла отпущения и переложить ответственность за провалы на Ближнем Востоке. Обвинить израильское лобби, которое его затянуло в войну с Ираном, пообещав быструю победу», — сказал Дудаков в разговоре с NEWS.ru.