Лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах
SHOT: Лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах
Лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах. Два туриста пропали без вести. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На борту судна находились семь человек: россиянка, британка и пятеро индийских мужчин. У острова Фелиду катер разогнался и перевернулся.
Пять пассажиров, включая россиянку, оказались в открытом океане. Трое выжили, судьба двух индийских туристов остаётся неизвестной. Среди них — чемпион по ралли Хари Сингх.
Спасательные службы продолжают поиски пропавших. Пострадавшие получили медицинскую помощь в больницах и находятся в удовлетворительном состоянии.
