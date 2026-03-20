В России могут учредить социальный туристический сертификат для многодетных

20 марта 2026, 17:09

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру труда и соцзащиты России Антону Котякову с просьбой рассмотреть возможность создания социального туристического сертификата для многодетных семей, с помощью которого можно было бы планировать общий совместный отдых на курортах и в здравницах России.





Милонов пояснил, что с увеличением количества детей в семье растут и всевозможные траты. Особенно это ощущают многодетные родители, которым часто приходится делать финансовый выбор между необходимыми и желаемыми покупками. Депутат подчеркнул, что поехать всей семьей на курорт могут себе позволить «лишь весьма обеспеченные многодетные родители».



В этой связи Милонов предложил учредить социальный туристический сертификат для многодетных семей, чтобы они могли планировать отдых на курортах и в здравницах России.





«К примеру, в зависимости от количества детей и семейного дохода государственная компенсация стоимости сертификата могла бы достигать 100%. При этом данный сертификат вне зависимости от иных факторов должен покрывать значительную стоимость билетов к месту отдыха по особому "многодетному» тарифу"», — приводит RT текст обращения.