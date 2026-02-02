Туристам запретили привозить на Шри-Ланку один товар
На Шри-Ланке вступил в силу новый запрет. Иностранным туристам запрещено ввозить сигареты в страну. Это решение приняло местное Министерство финансов, чтобы бороться с контрабандой. Об этом информирует портал Hiru News.
За последние четыре месяца таможня уничтожила более двух миллионов сигарет, которые нелегально ввезли туристы через международный аэропорт Коломбо. Рыночная стоимость изъятых товаров составляет около 305 миллионов рупий, что эквивалентно более 74 миллионам рублей. Если бы эти сигареты оказались на местном рынке, правительство потеряло бы 271 миллион рупий, или примерно 66 миллионов рублей, в виде налоговых поступлений.
Теперь власти Шри-Ланки надеются, что новый запрет поможет защитить местный рынок и снизить риски для здоровья населения.
