Туристам запретили привозить на Шри-Ланку один товар

02 февраля 2026, 13:25

Иностранным туристам запретили привозить на Шри-Ланку сигареты

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

На Шри-Ланке вступил в силу новый запрет. Иностранным туристам запрещено ввозить сигареты в страну. Это решение приняло местное Министерство финансов, чтобы бороться с контрабандой. Об этом информирует портал Hiru News.