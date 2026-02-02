Снежный апокалипсис довёл мэра Владимира до больницы
Врио мэра Владимира Владимир Гарев попал в больницу с сердечным приступом. Стресс из-за критики снегоуборочных работ в городе оказал на него сильное влияние. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Неделя сильного снегопада вызвала недовольство как у жителей, так и у главы области Александра Авдеева. Гарев воспринял замечания слишком близко к сердцу. Параллельно с этим в памяти остаётся арест экс-мэра Дмитрия Наумова, который занимался махинациями с земельными участками.
Сейчас здоровье мужчины стабильно, он находится под наблюдением врачей. Областные власти решают, кто временно возглавит город во время его недомогания.
