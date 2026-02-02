В Петербурге мужчина застрелил жену во время ссоры и совершил суицид
В Санкт-Петербурге мужчина во время ссоры застрелил жену из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Северной столице.
По версии следствия, 1 февраля в квартире дома на улице Дмитрия Устинова мужчина в ходе конфликта выстрелил супруге в голову. От полученного ранения женщина скончалась на месте. После этого фигурант совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Ранее стало известно, что в Омске арестовали подростка за подготовку теракта в школе. Подозреваемого заключили под стражу.
