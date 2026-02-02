В Петербурге мужчина застрелил жену во время ссоры и совершил суицид

02 февраля 2026, 12:02

В Санкт-Петербурге мужчина во время ссоры застрелил жену из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Северной столице.