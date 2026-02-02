Бизнесмен Джабраилов организовывал встречи с помощницей Эпштейна

02 февраля 2026, 13:02

Согласно опубликованным документам Минюста США, в мае 2001 года российский бизнесмен Умар Джабраилов переписывался с Гислейн Максвелл — помощницей Джеффри Эпштейна, которую осудили за вовлечение несовершеннолетних в сексуальные мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





В письме Джабраилов сообщал, что вернулся из Лондона и хотел бы организовать встречу с Максвелл в Москве, уточнив дату её визита. Она ответила, что из-за срочных дел ей пришлось лететь во Францию, но на следующей неделе она приедет в Россию вместе с Эпштейном и неким Томом.



Джабраилов подтвердил подлинность переписки и охарактеризовал её как социальную дружбу:





«Мы с ней дружили и отдыхали в разных частях Европы общей компанией. Дружеское послание своей знакомой, с которой мы дружили в те годы. Вот и всё», — сказал предприниматель.