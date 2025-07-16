Россиянка заплатила 700 тыс. рублей за отдых в отеле премиум-класса в Турции, но попала в очаг антисанитарии
Российские туристы попали в очаг антисанитарии, сняв номер в отеле премиум-класса в турецкой Анталье. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».
Россиянка Екатерина рассказала, что отправилась отдыхать в пятизвёздочный отель премиум-класса Ducala Lara за 700 тысяч рублей. Его сайт пестрел красивыми фотографиями с роскошными номерами, на которые и купилась женщина.
Приехав в отель Екатерина попала в грязный номер, который явно не убирали после предыдущих постояльцев. Лифт, кондиционер и сауна не работали, а еду в ресторане подавали на битой посуде. А если принять душ, то вода начнёт сочиться из щелей по всему номеру.
Также на территории отеля ведётся постоянная стройка, а в номерах отключают воду и электричество на несколько часов.
Кроме того, туристы жалуются на проблемы с бронью. Многие отдыхающие по прибытии в отель получают не те номера, на которые рассчитывали изначально. В итоге нескольким семьям с двумя детьми пришлось весь отпуск спать вчетвером на одной кровати.
Одна ночь в отеле Ducala Lara стоит от 30 до 60 тысяч рублей.
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