Россиянка заплатила 700 тыс. рублей за отдых в отеле премиум-класса в Турции, но попала в очаг антисанитарии

16 июля 2025, 14:08

Россиянка пожаловалась на антисанитарию в отеле премиум-класса в Турции

Фото: iStock/mediaphotos

Российские туристы попали в очаг антисанитарии, сняв номер в отеле премиум-класса в турецкой Анталье. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».