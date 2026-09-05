Туристы растапливают ледник своей мочой на Эвересте
Исследователи из Непала предупредили о серьезном антропогенном воздействии на ледник Кхумбу, расположенный у подножия Эвереста. Об этом стало известно 4 сентября.
По данным издания Daily Mail, главную угрозу для одного из самых высокогорных ледников мира представляет моча тысяч альпинистов и туристов, которая ежегодно попадает прямо на лед. Специалисты проанализировали ситуацию в весенний сезон 2023 года, когда в базовом лагере на высоте около 5400 метров одновременно находились более двух тысяч человек.
Согласно подсчетам, за этот период посетители оставили на леднике примерно 338 тысяч литров урины. Поскольку температура жидкости составляет около 37 градусов по Цельсию, этого тепла достаточно, чтобы растопить до 154 тонн льда.
Ученые подчеркивают, что представленная цифра является максимальной оценкой — часть тепла рассеивается и не вызывает таяния. Тем не менее проблема остается острой: если твердые отходы с 2003 года собирают в специальные контейнеры и вывозят, то моча по-прежнему беспрепятственно попадает на поверхность ледника.
В качестве решения исследователи предлагают перенести базовый лагерь на участок, лишенный ледяного покрова. Это позволит снизить нагрузку на хрупкую экосистему региона и замедлить негативные последствия глобального потепления, усугубляемые деятельностью человека.
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