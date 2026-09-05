Туристы растапливают ледник своей мочой на Эвересте

05 сентября 2026, 20:06

Daily Mail: ледник на Эвересте тает быстрее из-за мочи туристов

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Исследователи из Непала предупредили о серьезном антропогенном воздействии на ледник Кхумбу, расположенный у подножия Эвереста. Об этом стало известно 4 сентября.