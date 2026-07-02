СМИ раскрыли личность пролежавшего на Эвересте 30 лет альпиниста
Личность альпиниста, чье тело почти три десятилетия находилось на склонах Эвереста и было известно среди восходителей как «Зеленые ботинки», установили. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, идентифицировать погибшего удалось благодаря ДНК-экспертизе, проведенной Индо-тибетской пограничной полицией (ITBP) при подготовке к эвакуации останков. Анализ показал, что погибшим является гражданин Индии, 47-летний альпинист Дордже Моруп.
В настоящее время тело Морупа остается в так называемой зоне смерти на высоте свыше восьми тысяч метров. Его эвакуацию планируют провести летом.
Для проведения операции ITBP ищет компанию, специализирующуюся на высотных спасательных работах. Извлечение останков будет осуществляться с тибетской стороны Эвереста. В операции примут участие как минимум шесть опытных шерпов.
Кроме того, индийской стороне предстоит получить разрешение китайских властей в Тибете на транспортировку. После эвакуации тело планируют доставить в Катманду, а затем перевезти в Индию.
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