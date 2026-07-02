СМИ раскрыли личность пролежавшего на Эвересте 30 лет альпиниста

02 июля 2026, 13:12

Bild: Тело пролежавшего на Эвересте 30 лет альпиниста из Индии заберут

Фото: istockphoto/MikeLaptev

Личность альпиниста, чье тело почти три десятилетия находилось на склонах Эвереста и было известно среди восходителей как «Зеленые ботинки», установили. Об этом сообщает Bild.