Туристы смогут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду

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Единый федеральный реестр инструкторов-проводников решено создать в России с 1 июля, туда будет вноситься информация о квалификации людей, предлагающих свои услуги любителям активного отдыха. Проверить запись в реестре сможет любой желающий по выданному инструктору QR-коду, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
«Попасть в федеральный реестр инструкторы-проводники смогут только после прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: спортивного туризма, подводного спорта и альпинизма. Претенденты, подтвердившие свою квалификацию, получат нагрудный знак с QR-кодом, по которому можно перейти на запись в реестре», — говорится в сообщении.Отмечается, что с 1 июля реестр доступен на сайте Минэкономразвития РФ.
Подтверждать свою квалификацию инструкторы-проводники должны будут раз в пять лет в соответствующих спортивных федерациях.
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