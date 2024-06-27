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«Турпомощь» не получала обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии

27 июня 2024, 16:02
Фото: Istockphoto / saiko3p

Фото: Istockphoto / saiko3p

Обращений от российских туристов в ассоциацию «Турпомощь» в связи с ситуацией в Боливии не поступало. Об этом заявили в пресс-службе этой ассоциации.
«Туристов в Боливии немного, беспокойства никто не проявлял. Однако рекомендуем россиянам, находящимся в подобных ситуациях, не покидать мест проживания без крайней необходимости и избегать скоплений людей. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться по телефону консульской помощи», – пояснили RT в ассоциации.
Там также напомнили о мобильном приложении «Помощник Туриста», где можно найти необходимые контакты российских и зарубежных организаций и получать push-уведомления об изменениях ситуации.



Ранее боливийский министр обороны Эдмундо Новильо объявил о попытке госпереворота в стране. Однако сейчас, по его словам, ситуация в вооружённых силах Боливии находится под полным контролем.

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