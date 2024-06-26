«Плата за близость к фронту»: Политик рассказал об отдыхе в Крыму

Некоторые отдыхающие на пляже в Учкуевке в Крыму во время атаки ВСУ бросились в ближайшее кафе, пытаясь укрыться от осколков. Запись с бегущими от кассетной бомбардировки туристами опубликовал Телеграм-канал Baza.