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«Плата за близость к фронту»: Политик рассказал об отдыхе в Крыму

Олег Царёв: Кто не боится обстрелов в Крыму, сейчас отдыхают вдвое дешевле
26 июня 2024, 01:30
Фото: istock / Kseniia Ivanova

Фото: istock / Kseniia Ivanova

Крым недозагружен туристами, многие отели и гостиницы на этом фоне снижают цены. Как сейчас отдыхают на полуострове, рассказал политик Олег Царёв, проживающий в регионе.
В эфире «Царьграда» Царёв заявил, что гостей стало меньше, но многие всё равно решаются посетить курорты, невзирая на угрозы обстрелов. Он подчеркнул, что каждый турист самостоятельно взвешивает риски. Политик отметим, что очередь на въезде в Крым была ещё утром.

Также есть туристы, которые приезжают, но в тот же день или чуть позже снова садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают, узнав о тревожных новостях или непосредственно услышав звуки взрывов.



«Но большая часть реагирует спокойно. Что касается нынешних цен в Крыму, смотрите: проезжаешь Крымский мост — цены сразу падают на 30-40%. И это при том, что Крым сейчас туристически недозагружен. Это плата за близость к фронту — крымские объекты размещения снижают цены. Поэтому те, кто не боится, отдыхают сейчас вдвое дешевле», — заявил Царёв.
Он также прокомментировал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, который после обстрела Севастополя американскими ракетами ATACMS сказал, что украинские войска будут продолжать бомбить весь полуостров, так как сегодня это якобы не является местом для отдыха, а зоной войны и легитимной целью для ВСУ.

«Даже на Украине такое людоедское выступление Михаила Подоляка вызвало неприятие. Его критиковали за циничность заявления, поскольку считали, что это идёт во вред самой Украине. Ведь до этого в Киеве подчёркивали, что удар якобы пришёлся по мирным кварталам случайно. А тут Подоляк выступает в духе, что, дескать, наносили удары по гражданским - и будем, мол, и дальше наносить, правильно делаем», — высказался политик.
Многие назвали это высказывание как минимум неумным и людоедским, подытожил Царёв.

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#туристы
В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю
Пентагон: пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара
26 июня 2024, 00:50

Фото: istock / Phototreat

Пляж в Севастополе не являлся целью ракетного удара со стороны украинской армии. Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель американского военного ведомства.
В ведомстве отметили, что Украина самостоятельно принимает решение, куда наносить удары.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. Ранее появилось видео из севастопольского кафе во время ракетного обстрела.

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#крым
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Опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града»
Военкор Андроник показал кадры прощального залпа из подбитого дроном «Града»
26 июня 2024, 00:10

Фото: istock / Aterrassi

Ракетная система залпового огня выполнила «прощальный залп» после того, как ее подбил украинский беспилотник. Видео опубликовал военный корреспондент Михаил Андроник в Телеграм-канале.
Как сообщает военкор, дрон ВСУ смог поразить «Град». Машина выгорела полностью, а боекомплект не сдетонировал. Российские военнослужащие дивизиона «Лотос» не пострадали.

«Подождали, пока огонь потухнет. Подключили аккумулятор и дали прощальный залп по врагу, тем более реактивная система была наведена», — написал Андроник.
Он уточнил, что бойцы ВС РФ подключили аккумулятор и запустили прощальный залп по врагу. Место, где украинские военные заряжали «Град», находится в 25 километрах от линии фронта.

Ранее сообщалось, что водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк Т-64 на позиции ВС России в районе Очеретино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#машина
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Появились кадры из кафе в Севастополе во время ракетного обстрела
Baza показала видео из кафе на пляже в Севастополе после удара ATACMS
25 июня 2024, 23:48

Фото: istock / possum1961

Некоторые отдыхающие на пляже в Учкуевке в Крыму во время атаки ВСУ бросились в ближайшее кафе, пытаясь укрыться от осколков. Запись с бегущими от кассетной бомбардировки туристами опубликовал Телеграм-канал Baza.
На кадрах видно, как за пару секунд до обстрела в кафе находились несколько посетителей, официанты разносили заказы. После прогремевших взрывов, люди легли на пол, пытаясь спрятаться, один из официантов с разбега прыгнул под стол. Еще спустя несколько секунд через заведение начали пробегать отдыхавшие на пляже туристы, убегая на улицы подальше от береговой линии.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее в Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кафе
#туристы
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#крым
#севастополь
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В России назвали способ предотвратить атаки на Севастополь
Военэксперт Клинцевич: атака на дроны НАТО предотвратит удары по Севастополю
25 июня 2024, 23:19

Фото: istock /DedMityay

Атака на дроны Североатлантического альянса предотвратит удары Вооруженных сил Украины по Севастополю. Об этом заявил российский военный эксперт Андрей Клинцевич, передает «Царьград».
Как утверждает эксперт, благодаря тому, что дроны НАТО способны изучить каждый метр территории Крыма, украинские войска могут составлять полетные задания для ракет. Эксперт считает, что воздействие на БПЛА остановит удары. Клинцевич также добавил, что воздействие не обязательно может быть уничтожением. По его словам, ВС РФ могут воздействовать на вражеские дроны радиотехническими средствами.

Вторым способом оказать влияние на работу беспилотников может быть объявление учений, которые вынудят НАТО изменить радиус полета БПЛА.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее в Госдуме ответили поговоркой на планы Кирилла Буданова* «отрезать» Крым от России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мэр Горловки Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала СВО

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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МО РФ опубликовало видео возвращения российских военных из украинского плена
25 июня 2024, 22:39

Фото: Минобороны РФ

Кадры возвращения бойцов ВС РФ из украинского плена опубликовало Минобороны России. По словам российских военных, они очень ждали этого дня, и передают приветы родным и близким.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали об обмене в формате 90 на 90 между Россией и Украиной.
А между тем в Белгородской области изобрели боевую божью коровку-робота. Он весит 110 килограммов и может атаковать цель специальной вращающейся титановой балкой-спиннером, которая за минуту делает пять тысяч оборотов. Механизмы защищают металлические пластины.

Изобретение представят в рамках чемпионата «Битва роботов 2024». В турнире поучаствуют больше 90 команд из разных государств. Первый этап турнира намечен на осень.

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#россия
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#спецоперация
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#вс рф
#минобороны рф
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Минобороны: с подконтрольной Украине территории возвратили 90 российских военных
25 июня 2024, 21:57

Фото: Минобороны России

Обмен военнопленными в формате 90 на 90 произошел между Россией и Украиной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С подконтрольной Украине территории возвратили 90 российских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

До этого мэр Горловки Иван Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала спецоперации. По словам градоначальника, погиб 161 человек, а еще 715 ранены. Он также добавил, что все учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в Раздоловке в ДНР

Решившего построить дом участника СВО обманули мошенники
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#минобороны рф
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Штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в Раздоловке в ДНР
25 июня 2024, 21:06

Фото: istockphoto/zim286

По неподтвержденной информации штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в районе Раздоловки. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Огневые точки противника разрознены, однако сопротивляются, сейчас производится их зачистка. Отдельные подразделения украинских военных откатились.
В Минобороны России информацию официально не подтверждали.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявлял, что киевские власти подвергали геноциду мирное население в течение восьми лет.

Сейчас РФ предпринимает попытки перейти к мирным переговорам, однако киевский режим не хочет идти на контакт.

А тем временем, стало известно, как участника спецоперации, который решил построить дом, обманули мошенники. Подробности в материале «Радио 1».

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#спецоперация
#всу
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Мэр Горловки Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала СВО
25 июня 2024, 21:01

Фото: Istockphoto / Oleksiy Sobol

В Горловке с начала спецоперации под обстрелами погиб 161 человек, ещё 715 получили ранения. Такие данные привёл мэр города Иван Приходько.
«С 24 февраля 2022 года украинская армия обстреливала город 15 781 раз. В результате 2 892 частных дома и 1 161 квартира повреждены или разрушены. По словам Приходько, город обстреливают без остановки, чаще всего – из подконтрольных ВСУ Константиновки, Дзержинска и посёлка Новгородское», – сообщает RT со ссылкой на Приходько.
Градоначальник добавил, что из-за постоянных обстрелов в городе уже более двух лет все вузы и школы переведены на дистанционное обучение.

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#спецоперация
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Водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк на позиции ВС РФ в районе Очеретино
25 июня 2024, 19:07

Фото: istockphoto/3dmitry

Танковый тягач Украины MAN HX81, на котором был танк Т-64, по ошибке приехал на позиции ВС РФ. Как сообщила «Российская газета», экипаж поздно понял, что ошибся. Российские солдаты, по их словам, удивились, когда возле них оказался противник.
Все произошло в районе Очеретино Донецкой народной республики (ДНР). Бойцы ВС РФ сожгли украинскую технику. Один человек уничтожен, второй сам сдался в плен.

Ранее сообщалось, что бывший боевик ВСУ подал документы, чтобы получить российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Руководство России предлагает киевскому режиму мирные переговоры, однако там не идут на контакт. Конечная цель спецоперации — демилитаризация м денацификация Украины.

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