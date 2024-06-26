«Плата за близость к фронту»: Политик рассказал об отдыхе в Крыму

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Крым недозагружен туристами, многие отели и гостиницы на этом фоне снижают цены. Как сейчас отдыхают на полуострове, рассказал политик Олег Царёв, проживающий в регионе.
В эфире «Царьграда» Царёв заявил, что гостей стало меньше, но многие всё равно решаются посетить курорты, невзирая на угрозы обстрелов. Он подчеркнул, что каждый турист самостоятельно взвешивает риски. Политик отметим, что очередь на въезде в Крым была ещё утром.
Также есть туристы, которые приезжают, но в тот же день или чуть позже снова садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают, узнав о тревожных новостях или непосредственно услышав звуки взрывов.
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Также есть туристы, которые приезжают, но в тот же день или чуть позже снова садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают, узнав о тревожных новостях или непосредственно услышав звуки взрывов.
«Но большая часть реагирует спокойно. Что касается нынешних цен в Крыму, смотрите: проезжаешь Крымский мост — цены сразу падают на 30-40%. И это при том, что Крым сейчас туристически недозагружен. Это плата за близость к фронту — крымские объекты размещения снижают цены. Поэтому те, кто не боится, отдыхают сейчас вдвое дешевле», — заявил Царёв.Он также прокомментировал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, который после обстрела Севастополя американскими ракетами ATACMS сказал, что украинские войска будут продолжать бомбить весь полуостров, так как сегодня это якобы не является местом для отдыха, а зоной войны и легитимной целью для ВСУ.
«Даже на Украине такое людоедское выступление Михаила Подоляка вызвало неприятие. Его критиковали за циничность заявления, поскольку считали, что это идёт во вред самой Украине. Ведь до этого в Киеве подчёркивали, что удар якобы пришёлся по мирным кварталам случайно. А тут Подоляк выступает в духе, что, дескать, наносили удары по гражданским - и будем, мол, и дальше наносить, правильно делаем», — высказался политик.Многие назвали это высказывание как минимум неумным и людоедским, подытожил Царёв.
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Алина Юрчак