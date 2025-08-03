Над регионами РФ и Черным морем уничтожили 93 украинских БПЛА
За ночь ликвидированы и перехвачены 93 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, 60 дронов уничтожены над Черным морем, 18 — над территорией Воронежской области, семь — над Белгородской областью, три — над Брянской областью, два — над Курской областью и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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