БПЛА атаковали Сочи, докладывают о более чем 20 взрывах в разных районах

03 августа 2025, 03:26

SHOT: Над Сочи прозвучало более 20 взрывов, ПВО сработала над Адлером и Сириусом

Фото: iStock/Chesky_W

Над Сочи прогремело более 20 взрывов в ходе отражения массированной атаки украинских беспилотников. Предварительно, система ПВО уничтожает БПЛА типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.