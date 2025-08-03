БПЛА атаковали Сочи, докладывают о более чем 20 взрывах в разных районах
Над Сочи прогремело более 20 взрывов в ходе отражения массированной атаки украинских беспилотников. Предварительно, система ПВО уничтожает БПЛА типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
Взрывы раздаются над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом. Местные жители говорят, что наблюдали вспышки от поражения целей над морской акваторией. Перед этим сирены воздушной опасности прозвучали во всех районах города. Аэропорт Сочи также приостановил работу.
Горожане и туристы укрылись в подземных парковках и бомбоубежищах. Данных о жертвах или разрушениях не поступало. В Telegram-канале «Kub Mash» выложили кадры предполагаемого уничтожения вражеских дронов.
Ранее стало известно, что жилой дом загорелся в пригороде Воронежа после атаки украинских беспилотников. Незадолго до этого местные жители услышали 15–20 взрывов над Воронежем и областью. Грохот раздавался в разных частях города, при этом на окраине наблюдались яркие вспышки. БПЛА можно было заметить без труда — беспилотники летели на крайне малой высоте.
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