«Рот закрой!»: В Балашихе женщина в платке жестоко избила свою малолетнюю дочь в подъезде

14 августа 2025, 14:01

В Подмосковье женщина жестоко избила свою малолетнюю дочь

Фото: Istock/chameleonseye

В одном из домов города Балашиха женщина жестоко избила свою малолетнюю дочь. Об этом стало известно благодаря камерам видеонаблюдения, кадры с которых предоставил Telegram-канал Балашиха Life.