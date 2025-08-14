«Рот закрой!»: В Балашихе женщина в платке жестоко избила свою малолетнюю дочь в подъезде
В одном из домов города Балашиха женщина жестоко избила свою малолетнюю дочь. Об этом стало известно благодаря камерам видеонаблюдения, кадры с которых предоставил Telegram-канал Балашиха Life.
На предоставленных записях видно, что женщина в мусульманском платке подлетела с криками к девочке, стоящей у подъезда на улице Бояринова. Нападавшая оказалась матерью школьницы, и ругаясь не на русском языке, принялась наносить ребёнку множественные удары. Девочке «прилетали» удары по голове и лицу, а её мать удерживала ребёнка за волосы и приговаривала, что ждёт её «уже целый час».
Агрессивная женщина, перейдя на русский язык, с криками затащила дочь в подъезд силой, после чего продолжила её избиение уже внутри многоквартирного дома. По данным местных жителей, нападавшая работает младшим воспитателем в детском саду, что вызывает особое беспокойство. Жильцы дома сообщили о случившемся в полицию.
