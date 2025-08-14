Достижения.рф

«Грозился меня изнасиловать»: россиянка едва не стала жертвой пьяного мужчины в трамвае

Пьяный парень угрожал изнасилованием пассажирке трамвая в Москве
Фото: iStock/slkoceva

В Москве пьяный парень угрожал изнасилованием девушке в трамвае. Подробностями и видео инцидента поделился телеграм-канал «Московская Хроника».



Девушка рассказала, что парень к ней прижимался и смотрел в ее телефон, после чего она отсела от него подальше. В ответ на это действие агрессор начал ей угрожать изнасилованием. Затем последовала словесная перепалка, которая и попала на видео. Молодой человек спрашивал, знает ли она, кто он такой и кто такой некий Герман.

«Он жался ко мне, пялился в мой телефон. Я отсела от него. А потом еще начал угрожать: он грозился изнасиловать меня», — цитирует ее слова источник.
Отмечается, что пострадавшая хочет пойти в полицию и написать заявление, чтобы привлечь пристававшего к ней пассажира к ответственности.

