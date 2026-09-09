Туристов и жителей Камчатки предупредили об извержении вулкана
Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) предупредили о потенциальной угрозе извержения вулкана Мутновский — оно может случиться в 2032–2033 годах. Информацию об этом передаёт ТАСС.
Эксперты полагают, что эксплозивное событие в Активной воронке вулкана возможно в весенне‑летний период. Согласно данным KVERT, с 2000 года Мутновский извергался четыре раза, причём последнее извержение зафиксировали полтора месяца назад. Сейчас на вулкане наблюдают фумарольную активность.
Мутновская сопка — действующий вулкан, расположенный в южной части Камчатки неподалёку от вулкана Горелый. Высота объекта составляет 2 322 метра. Вблизи него функционирует Мутновская геотермальная электростанция (ГеоЭС). Через вулкан пролегает несколько востребованных туристических маршрутов.
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