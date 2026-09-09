Туристов и жителей Камчатки предупредили об извержении вулкана

09 сентября 2026, 02:58

KVERT сообщила о возможном извержении вулкана Мутновский на Камчатке

Фото: iStock/Proxima13

Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) предупредили о потенциальной угрозе извержения вулкана Мутновский — оно может случиться в 2032–2033 годах. Информацию об этом передаёт ТАСС.