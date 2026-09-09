На Камчатке за полчаса произошли два землетрясения
В Тихом океане у восточного побережья Камчатки за полчаса произошли два подземных толчка. Магнитуда первого землетрясения составила 3,7, второго — 4,2.
Информацию об этом ТАСС получил в региональном подразделении Единой геофизической службы РАН. Учёные рассказали, что более сильное землетрясение случилось в 8:39 по местному времени. Эпицентр располагался в 133 км к югу от Петропавловска‑Камчатского, а очаг — на глубине 58 км под дном моря. Другую сейсмическую активность зафиксировали на 32 минуты раньше в той же зоне.
Жители населённых пунктов Камчатского края толчков не почувствовали. Опасность возникновения цунами не фиксировалась, соответствующая угроза не объявлялась, уточнили специалисты.
Читайте также: