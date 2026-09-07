Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии

07 сентября 2026, 16:02

Фото: Istock/Byelikova_Oksana

Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии нарушило планы сотен российских путешественников в Азии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, AirAsia отменила или сдвинула по времени все рейсы в Джакарту и обратно из-за облаков вулканического пепла.