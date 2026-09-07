Сотни россиян застряли в Азии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии
Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии нарушило планы сотен российских путешественников в Азии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, AirAsia отменила или сдвинула по времени все рейсы в Джакарту и обратно из-за облаков вулканического пепла.
Singapore Airlines убрала часть рейсов между Сингапуром и Джакартой, аналогичные корректировки внесли Qantas и местные индонезийские авиакомпании. Многие россияне летели транзитом именно этими перевозчиками — теперь их маршруты нарушены.
Рейс Vietnam Airlines из Ханоя в Москву тоже задерживается. Туроператоры заранее меняют билеты части клиентов на другие рейсы, чтобы избежать последующих отмен. Вулканический пепел создаёт прямую угрозу для авиатехники: он способен забить двигатели. Поэтому авиакомпании перенаправляют борта и убирают рейсы из опасной зоны.
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