Туристов на популярном курорте предупредили об опасных существах на пляжах
На популярном пляже тайского острова Пхукет обнаружили десятки ядовитых медуз, в связи с чем власти призвали туристов к повышенной бдительности. Об этом пишет The Independent со ссылкой на данные местных природоохранных структур.
Отмечается, что около 30 особей выбросило на берег в бухте Сиам на острове Рача-Яй. Специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) опознали в них вид медуз Aurelia sp.
Их яд считается умеренно опасным и не угрожает жизни, но может вызвать покраснение и раздражение кожи, особенно у людей с повышенной чувствительностью. Эксперты пояснили, что у «лунных медуз» нет длинных мощных щупалец, вместо этого по краю купола у них расположены сотни коротких тонких нитей.
Отдыхающим посоветовали избегать любого контакта с морскими обитателями, а при появлении неприятных симптомов немедленно обращаться к врачам. При контакте с медузой нужно сразу выйти из воды, промыть место укуса уксусом или морской водой (но не пресной) и ни в коем случае не тереть кожу, так как на ней могут оставаться стрекательные клетки.
Читайте также: