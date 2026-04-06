Российская туристка погибла после падения в «Пасть дракона»
24-летняя туристка разбилась насмерть, сорвавшись с высоты в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в пещере Глубокий Яр, известной как «Пасть дракона». Путешественница прибыла на место в составе группы из трех человек. Они не стали регистрировать свой поход официально.
В какой-то момент девушки оступилась и рухнула вниз. Выжить ей не удалось. Чтобы извлечь тело из пещеры, спасателям пришлось применять специальное оборудование.
Известно, что это был не первый подобный поход погибшей. Она увлекалась пещерами и часто выбирала экстремальные виды отдыха.
Протяженность «Пасти дракона» превышает километр, а глубина в отдельных местах достигает 54 метров. Специалисты утверждают, что это место до сих пор до конца не изучено.
