Юрист рассказала, кто вправе брать отпуск по своему усмотрению
Сотрудник имеет право самостоятельно разделить отпуск на части, если причиной стала болезнь. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщила юрист Алла Георгиева.
Работодатель обязан учесть пожелания несовершеннолетнего сотрудника, беременной женщины, многодетной матери, одинокого родителя или родителя ребенка с инвалидностью при решении вопроса о разделении отпуска, отметила эксперт.
Георгиева подчеркнула, что для остальных работников возможность разделения отпуска зависит от согласования с работодателем. Отказ в удовлетворении этой просьбы не будет считаться нарушением, если график отпусков был составлен заранее с учетом пожеланий сотрудника, заключила юрист.
