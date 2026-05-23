В Турции российская туристка отказалась от номера и провела ночь в лобби отеля
Во время отдыха в Турции россиянка с дочерью отказались заселяться в предложенный номер и провели первую ночь в лобби отеля на диванах. Об этом пишет Телеграм-канал «Крыша ТурДома».
По словам женщины, вместо размещения в реновированном корпусе ее с ребенком поселили в комнате для гостей с ограниченными возможностями, из окон которой был виден только забор. Причиной назвали нехватку свободных номеров. Ситуация привела к конфликту: туристка пожаловалась на грубое поведение и даже «угрозы» со стороны отельных гидов и потребовала переселения в другую гостиницу без дополнительных платежей.
Туроператор предложил бесплатный апгрейд номера или переезд в другой отель с доплатой разницы в цене. Оба предложения россиянка отклонила.
В отеле же настаивают, что персонал вел себя корректно и никаких угроз не было. В возникшем конфликте представитель гостиницы обвинил саму гостью. Вероятно, теперь женщина обратится в суд.
