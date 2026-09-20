«Выглядит нормально — значит, подойдет»: Назвали безопасные для заготовок банки и крышки

20 сентября 2026, 22:52

Профессор Абдуллаева назвала стеклянную банку самой надежной для заготовок

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В сезон домашних заготовок важно уделять внимание не только качеству продуктов, но и таре, в которой они будут храниться. Банки и крышки контактируют с пищей месяцами, поэтому материалы должны быть химически устойчивыми и предназначенными для пищевых продуктов. Об этом рассказала профессор кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.





По словам эксперта, самым надежным вариантом остается стеклянная банка, пишет «Газета.Ru». Стекло практически не вступает в реакцию с продуктами, не впитывает запахи и подходит для кислых заготовок. При выборе банки следует осмотреть ее на наличие трещин и сколов, особенно на горлышке: даже небольшая трещина при стерилизации или заливке горячего продукта может привести к разрушению стекла.



Ситуация с крышками сложнее. Для длительного хранения лучше использовать металлические крышки с неповрежденным внутренним защитным покрытием, которое защищает металл от коррозии и уменьшает его контакт с содержимым. Это особенно важно для маринадов, томатных соусов и ягодных заготовок. Крышки с царапинами, ржавчиной или поврежденным покрытием использовать нельзя.



Крышки twist-off также подходят, если производитель указывает возможность их использования для консервирования. Важно, чтобы крышка была ровной, без следов коррозии. Повторное использование нежелательно, если есть сомнения в состоянии уплотнителя, отметила эксперт.



Пластиковые крышки и контейнеры следует использовать только по маркировке производителя. Не каждый пластик рассчитан на контакт с горячими, кислыми или жирными продуктами. Нельзя повторно применять случайную упаковку из-под других продуктов.



Стоит отказаться от банок и крышек неизвестного происхождения, а также от металлических емкостей, не предназначенных для хранения продуктов: кислоты и соли способны взаимодействовать с металлом. При этом безопасная тара сама по себе не делает консервы безопасными. Нужно соблюдать рецептуру, кислотность, температурный режим и условия хранения. Если крышка вздулась, появилась течь, помутнение или необычный запах, пробовать заготовку нельзя.





«Для домашних заготовок оптимальная комбинация — целая стеклянная банка и качественная крышка, предназначенная для консервирования. Принцип «банка выглядит нормально — значит, подойдет» лучше не использовать», — заключила эксперт.