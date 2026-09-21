День Акима и Анны 22 сентября: почему нельзя оставлять кошелек на столе и спать при незашторенных окнах, народные приметы
Согласно народному календарю, 22 сентября отмечается Поднесеньев день, или день Акима и Анны. Такое название появилось потому, что в этот день принято было «подносить» — преподносить дары молодым супругам, а также чествовать рожениц и повивальных бабок. Православная церковь в это время чтит память святых праведных Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Богородицы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник этот уходит корнями в глубокую древность, где переплелись языческие верования славян и христианская традиция. В древние времена славяне отмечали день осеннего равноденствия, почитая Рожаниц — богинь плодородия, семейного счастья и судьбы. С приходом христианства эти обряды срослись с почитанием святых Иоакима и Анны, которые считались заступниками бездетных пар и рожениц.
22 сентября — день, следующий за великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь установила память святых Иоакима и Анны именно здесь как дань уважения родителям Девы Марии, через которых пришло в мир благословение всего рода человеческого.
Церковь начала широко праздновать память Иоакима и Анны в VII веке, когда преподобный Андрей Критский произнес слово на Рождество Богородицы, прославившее их благочестие и терпение. На Руси этот день быстро полюбился народу, а святых стали почитать как покровителей семейного благополучия. В этот день молятся святым Иоакиму и Анне о зачатии ребенка, о здоровье родителей и детей, а также о благополучии в семье.
Именины 22 сентября отмечают люди с именами Анна, Акилина, а также Александр, Алексей, Василий, Григорий, Сергей, Афанасий, Захар, Иосиф, Никита и Дмитрий.
Традиции дняВ этот день на Руси было принято навещать молодоженов, особенно те семьи, где еще не было детей. Родственники и соседи приходили в гости с дарами — отсюда и пошло название «Поднесеньев день», от слова «подношение». Хозяйка старалась угостить гостей на славу, пекла круглые пироги, варила кашу, ставила на стол осенние плоды — яблоки, груши, ягоды. Считалось, что щедрость хозяйки привлечет в дом достаток и семейное счастье. Молодые супруги старались вместе готовить пироги и угощать ими всех, кто подходил к дому. Круглая форма пирога символизировала солнце и полноту жизни.
Особое место в празднике занимали повитухи — женщины, помогавшие при родах. Их чествовали, звали на обеды, дарили подарки. Бездетные женщины в этот день усердно молились Акиму и Анне, прося о даровании чада, ведь сами святые прошли через горечь бесплодия и получили ребенка в преклонном возрасте по горячей молитве.
Дети в этот день проходили обряд очищения. Их выставляли за порог и обливали святой водой, читая молитвы и заговоры — так отпугивали болезни и сглаз. После обливания дети кланялись родителям и просили прощения, что символизировало обновление семейных уз и уважение к старшим.
В некоторых деревнях на Акима и Анну устраивали женские посиделки. После дневных дел женщины собирались вместе, делились опытом супружества и воспитания детей, пели песни, гадали на суженого. Девушки брали нитку с узелками, подвешивали к игле и наблюдали за движением: кругами — к скорому замужеству, взад-вперед — к дороге или вести, а если оставалась неподвижной — значит, изменений пока не предвидится.
А еще в этот день люди старались выбросить из дома хлам, чтобы освободить место для удачи и благополучия и проверить голову. Считалось, что если 22 сентября пойти в лес или парк, то сил заметно прибавится — осенняя природа щедро делилась энергией перед долгой зимой.
Народные запреты
- Категорически нельзя было выходить на улицу после заката солнца — считалось, что в темноте человека подстерегают болезни, и тот, кто нарушит запрет, рискует всю зиму провести на больничной койке;
- Нельзя было отправляться в дальнюю дорогу и планировать переезд — это, по поверьям, могло привести к финансовым трудностям и проблемам со здоровьем; Оставлять кошелек на столе строго запрещалось — это грозило потерей денег;
- Не давали в долг и сами не занимали — иначе можно было накликать бедность на всю семью.
- Нельзя было желать кому-то зла, сплетничать и злословить — считалось, что зло вернется к тому, кто его посылает;
- Не рекомендовалось спать при незашторенных окнах — лунный свет, падающий на лицо спящего, мог вытянуть все силы и здоровье, а девушек лишить красоты;
- Бездетным парам не следовало грустить и печалиться — уныние, по приметам, только отдаляло появление желанного ребенка;
- А еще нельзя было ссориться с близкими и заниматься тяжелой работой — день предназначался для мира, согласия и семейного тепла.
Приметы
- Много паутины в доме — осень придет погожей, а зима морозной;
- Если иголки с лиственниц не осыпались — зима выдастся снежной;
- Теплый ветер в этот день — осень будет спокойной и урожайной;
- Листья на вишневом дереве еще держатся — впереди много теплых дней;
- Ежи днем бродят по саду и не прячутся — осень задержится, тепло продлится.