21 сентября 2026, 09:45

Фото: Istock/ tvorec-xtra

Согласно народному календарю, 22 сентября отмечается Поднесеньев день, или день Акима и Анны. Такое название появилось потому, что в этот день принято было «подносить» — преподносить дары молодым супругам, а также чествовать рожениц и повивальных бабок. Православная церковь в это время чтит память святых праведных Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Богородицы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Preto_perola

Традиции дня

Фото: Istock/ Docinets Vasil

Народные запреты

Фото: Istock/ GermanS62

Категорически нельзя было выходить на улицу после заката солнца — считалось, что в темноте человека подстерегают болезни, и тот, кто нарушит запрет, рискует всю зиму провести на больничной койке;

— считалось, что в темноте человека подстерегают болезни, и тот, кто нарушит запрет, рискует всю зиму провести на больничной койке; Нельзя было отправляться в дальнюю дорогу и планировать переезд — это, по поверьям, могло привести к финансовым трудностям и проблемам со здоровьем; Оставлять кошелек на столе строго запрещалось — это грозило потерей денег;

— это, по поверьям, могло привести к финансовым трудностям и проблемам со здоровьем; Оставлять кошелек на столе строго запрещалось — это грозило потерей денег; Не давали в долг и сами не занимали — иначе можно было накликать бедность на всю семью.

— иначе можно было накликать бедность на всю семью. Нельзя было желать кому-то зла, сплетничать и злословить — считалось, что зло вернется к тому, кто его посылает;

— считалось, что зло вернется к тому, кто его посылает; Не рекомендовалось спать при незашторенных окнах — лунный свет, падающий на лицо спящего, мог вытянуть все силы и здоровье, а девушек лишить красоты;

— лунный свет, падающий на лицо спящего, мог вытянуть все силы и здоровье, а девушек лишить красоты; Бездетным парам не следовало грустить и печалиться — уныние, по приметам, только отдаляло появление желанного ребенка;

— уныние, по приметам, только отдаляло появление желанного ребенка; А еще нельзя было ссориться с близкими и заниматься тяжелой работой — день предназначался для мира, согласия и семейного тепла.

Приметы