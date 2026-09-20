В Кемерове 21 сентября начнётся отопительный сезон
В понедельник, 21 сентября, в Кемерове начнут подавать тепло в квартиры. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов.
По данным «Сiбдепо», процесс будет осуществляться постепенно и займёт несколько дней, поскольку на прогрев стояков и батарей требуется некоторое время.
«Специалисты УК проведут отладку и настройку систем отопления, устранят завоздушивание стояков и отрегулируют гидравлику», — уточнил Анисимов.
Он добавил, что с 21 сентября также откроется горячая линия «Жилкомцентра», где можно будет получить всю информацию по вопросам, связанным с подачей отопления.
Напомним, отопление начинают подавать, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти суток.