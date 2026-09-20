В Кемерове 21 сентября начнётся отопительный сезон

20 сентября 2026, 22:50

Фото: iStock/nikkimeel

В понедельник, 21 сентября, в Кемерове начнут подавать тепло в квартиры. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов.





По данным «Сiбдепо», процесс будет осуществляться постепенно и займёт несколько дней, поскольку на прогрев стояков и батарей требуется некоторое время.





«Специалисты УК проведут отладку и настройку систем отопления, устранят завоздушивание стояков и отрегулируют гидравлику», — уточнил Анисимов.