Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Антальи во Внуково
Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.
Пассажирам, прибывшим в период с 9 по 10 августа, сообщили, что в аэропорту вылета не было загружено на рейс ТК3050 163 места багажа, на ТК211 — 109 мест, на ТК3002 — 139 мест, на ТК3160 — 149 мест, на ТК3038 — 170 мест. Представители аэропорта сообщили, что Turkish Airlines принесла извинения за доставленные неудобства и организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула.
Во Внуково советуют следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа для получения актуальной информации.
До этого сообщалось, что Turkish Airlines оставила без багажа 42 пассажиров двух рейсов из Антальи в Москву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
