Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Антальи во Внуково

Фото: iStock/fizkes

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.



Пассажирам, прибывшим в период с 9 по 10 августа, сообщили, что в аэропорту вылета не было загружено на рейс ТК3050 163 места багажа, на ТК211 — 109 мест, на ТК3002 — 139 мест, на ТК3160 — 149 мест, на ТК3038 — 170 мест. Представители аэропорта сообщили, что Turkish Airlines принесла извинения за доставленные неудобства и организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула.

Во Внуково советуют следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа для получения актуальной информации.

До этого сообщалось, что Turkish Airlines оставила без багажа 42 пассажиров двух рейсов из Антальи в Москву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

