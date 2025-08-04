Пассажиры провели 10+ часов в Сочи из-за отмены рейса в Ереван и пропустили концерт Лопес
Пассажиры рейса Red Wings из Сочи в Ереван провели более 10 часов в аэропорту из-за переносов и последующей отмены рейса, в результате чего многие не смогли попасть на концерт Дженифер Лопес.
Рейс WZ-4329 авиакомпании Red Wings, запланированный на вылет из Сочи в 11:15, неоднократно переносился из-за ограничений, связанных с атаками БПЛА. Как сообщили пассажиры изданию «Осторожно, новости», их дважды запускали на борт, но затем просили покинуть самолёт из-за окончания рабочей смены экипажа. Вечером рейс официально отменили.
«У всех были забронированы отели, многие приехали для вылета из Сочи из других городов, где закрыты аэропорты. Представители авиакомпании не предоставили нам отели, сказали, максимум что могут сделать — это возврат, альтернативный рейс не предложили», — заявили пострадавшие.
Многие пассажиры специально выбирали этот рейс для посещения концерта Дженифер Лопес в Ереване и вынуждены были самостоятельно оплачивать проживание.
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