Пассажиры провели 10+ часов в Сочи из-за отмены рейса в Ереван и пропустили концерт Лопес

04 августа 2025, 04:12

Рейс WZ-4329 Сочи–Ереван отменён после задержки более 10 часов

Фото: istock/Anze Furlan / psgtproductions

Пассажиры рейса Red Wings из Сочи в Ереван провели более 10 часов в аэропорту из-за переносов и последующей отмены рейса, в результате чего многие не смогли попасть на концерт Дженифер Лопес.