Пассажиры рейса Хургада — Москва застряли в Египте на 15 часов из-за поломки самолёта
Более 15 часов пассажиры рейса 4S 3117 авиакомпании Red Sea Airlines ожидают вылета из Хургады в аэропорт Внуково. Рейс, запланированный на 23:55 предыдущего дня, был внезапно отменен после того, как самолёт уже отъехал от посадочного рукава, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
После погрузки багажа на табло появилось сообщение об отмене рейса, представители авиакомпании никак не прокомментировали ситуацию.
Позже они объяснили задержку рейса технической неисправностью воздушного судна. Пассажирам выдали багаж и отправили в отель, который, по словам путешественников, оказался неудовлетворительным.
К 13:00 5 августа пассажиров вернули в аэропорт, где статус их рейса изменился на «задержан», а время вылета перенесли на 15:00. Но вылет так и не состоялся, авиакомпания не предоставила пассажирам ни воду, ни питание.
Ранее в международном аэропорту Внуково отменили рейс компании AJet в Анкару после того, как пилот почувствовал себя плохо перед вылетом. В результате десятки россиян, собравшихся в Турцию, остались без отпуска.
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