Пассажиры рейса Хургада — Москва застряли в Египте на 15 часов из-за поломки самолёта

05 августа 2025, 16:47

Фото: iStock/aapsky

Более 15 часов пассажиры рейса 4S 3117 авиакомпании Red Sea Airlines ожидают вылета из Хургады в аэропорт Внуково. Рейс, запланированный на 23:55 предыдущего дня, был внезапно отменен после того, как самолёт уже отъехал от посадочного рукава, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».