В Турции вводят крупные штрафы для вскакивающих раньше времени авиапассажиров
Турецкие авиакомпании начали применять крупные штрафы к пассажирам, которые нарушают правила поведения на борту и встают со своих мест до разрешения экипажа. Об этом сообщает MK.ru.
Инцидент, ставший причиной нового жесткого подхода, произошёл на рейсе, выполнявшемся из Софии в стамбульский аэропорт Сабиха Гёкчен. Сразу после приземления часть пассажиров, игнорируя неоднократные просьбы бортпроводников, встала со своих мест и начала доставать ручную кладь из верхних багажных полок.
Экипаж сначала пытался убедить нарушителей правил вернуться на места, но безуспешно. В итоге на борт были вызваны сотрудники полиции, которые оштрафовали пассажиров за нарушение внутреннего регламента и правил безопасности.
Теперь подобные меры планируется применять на всех рейсах турецких авиакомпаний. Размер штрафов не уточняется, однако источники в авиаотрасли отмечают, что суммы будут внушительными, чтобы эффективно сдерживать подобное поведение.
Эксперты подчеркивают, что такие меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и соблюдение порядка во время посадки и высадки, что критично для работы авиакомпаний и своевременного выполнения рейсов.
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