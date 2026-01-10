Врач назвала продукты, которые помогут прийти в форму после новогодних застолий

10 января 2026, 15:53

Гузман: клетчатка, белок и вода помогут восстановить фигуру после праздников

Фото: iStock/Prostock-Studio

Овощи, кисломолочные продукты, рыба и яйца помогут восстановить пищеварение после праздников и нормализовать вес. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.