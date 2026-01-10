Врач назвала продукты, которые помогут прийти в форму после новогодних застолий
Овощи, кисломолочные продукты, рыба и яйца помогут восстановить пищеварение после праздников и нормализовать вес. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
После праздников не стоит прибегать к радикальным мерам — обычно достаточно вернуться к привычному рациону, увеличить потребление клетчатки, белка и воды. Вес, набранный из-за задержки жидкости и перегрузки пищеварительной системы, постепенно уходит в течение 7–10 дней, отметила специалист.
Среди продуктов, которые действительно помогают в этом процессе, стоит выделить овощи с высоким содержанием клетчатки. Это капуста, свекла, кабачки, тыква, брокколи и морковь. Клетчатка стимулирует работу кишечника, способствует выведению лишних желчных кислот и улучшает микрофлору кишечника. Гузман рекомендовала отдавать предпочтение овощам, приготовленным на пару, тушеным или запеченным, так как они легче усваиваются после праздничного переедания.
Также она посоветовала включить в рацион кисломолочные продукты без сахара и цельнозерновые продукты, такие как овсянка, гречка, бурый рис и цельнозерновой хлеб. Небольшое количество фруктов и ягод, а также грецкие орехи, миндаль и семена льна или чиа также полезны. Врач подчеркнула, что эти продукты улучшают перистальтику кишечника, способствуют чувству насыщения и содержат полезные жиры.
