Пенсионер избавился от дюжины морских свинок, выбросив их в мусор
В польском городе Семяновице-Слёнске полицейские задержали 84-летнего мужчину. Как сообщает телеканал Polsat News, он выбрасывал морских свинок в мусорные контейнеры.
Инцидент вскрылся 10 июня: местный житель обнаружил в контейнере пять животных, две из которых были беременны. Позже, в августе, сотрудники Ассоциации помощи морским свинкам забрали под опеку ещё восемь особей, найденных в мусорном баке.
В организации уточнили, что зверьки сразу поступили в ветклинику на первичный осмотр. Оказалось, что это четыре самки и четыре самца, совсем молодые и неухоженные. Полицейские опросили свидетелей и вышли на подозреваемого.
Во время обыска в его квартире стражи порядка нашли ещё трёх морских свинок. Теперь пенсионеру грозит до трёх лет тюремного заключения за покушение на умерщвление животных.
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