Пенсионер избавился от дюжины морских свинок, выбросив их в мусор

20 августа 2026, 16:22

В Польше полиция задержала пенсионера за выбрасывание морских свинок в мусор

Фото: Istock/Dushenina

В польском городе Семяновице-Слёнске полицейские задержали 84-летнего мужчину. Как сообщает телеканал Polsat News, он выбрасывал морских свинок в мусорные контейнеры.