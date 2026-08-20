Россиянин откусил сожительнице часть уха и получил срок
Суд в Красноярске приговорил местного жителя к 1,5 годам лишения свободы за то, что он откусил сожительнице часть уха. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
По версии следствия, все произошло в январе во время застолья. Конфликт разгорелся, когда пара распивала спиртное. В пылу ссоры мужчина повалил женщину на пол и ударил ее. Когда пострадавшая попыталась освободиться из рук дебошира, он укусил ее за пальцы и откусил часть уха.
Суд признал фигуранта виновным по статье 112 УК: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что суд в Перми приговорил местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за убийство беременной любовницы
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