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Россиянин откусил сожительнице часть уха и получил срок

Откусивший часть уха сожительнице красноярец получил 1,5 года колонии
Фото: iStock/kieferpix

Суд в Красноярске приговорил местного жителя к 1,5 годам лишения свободы за то, что он откусил сожительнице часть уха. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.



По версии следствия, все произошло в январе во время застолья. Конфликт разгорелся, когда пара распивала спиртное. В пылу ссоры мужчина повалил женщину на пол и ударил ее. Когда пострадавшая попыталась освободиться из рук дебошира, он укусил ее за пальцы и откусил часть уха.

Суд признал фигуранта виновным по статье 112 УК: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что суд в Перми приговорил местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за убийство беременной любовницы

Лидия Пономарева

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