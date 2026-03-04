Туроператоры временно приостановят продажу туров в ряд стран Ближнего Востока
Туроператоры временно приостановят продажу туров в ряд стран Ближнего Востока. Об этом заявил гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
Как оказалось, около 7 тысяч пассажиров из ОАЭ и соседних стран уже вылетели обратно. Из них примерно 3 тысячи приобрели туры с перелетом, остальные путешествовали самостоятельно или покупали только размещение в отелях. Основной проблемой остается продление проживания для туристов, у которых уже истек срок бронирования.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что операторы технически не могут вернуть все деньги за отмененные поездки, поскольку часть средств уже размещена на депозитах иностранных партнеров.
Он также подчеркнул, что туристам не стоит спешить с отменой туров на апрель и май. По его словам, после военных действий спрос на поездки обычно быстро восстанавливается. При этом Горин рекомендовал отказаться от перелетов в ближайшие десять дней, а по более поздним поездкам занять выжидательную позицию.
