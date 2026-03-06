Российские туристы сняли на видео ракетную атаку на отели в Бахрейне
Российские туристы стали свидетелями ракетной атаки по отелям столицы Бахрейна. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.
На них видно, как в номере гостиницы разгорается пожар, а одна из девушек в ужасе комментирует происходящее. Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что в настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.
Согласно полученной информации, повреждения затронули два отеля и два жилых дома в Манаме. Сильный пожар в одном из зданий, вероятно, вызван попаданием ракеты.
Ранее серия атак на Бахрейн со стороны Ирана уничтожила дата-центры Amazon, а также повредила аэропорт и американскую военную базу.
