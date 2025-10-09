Турпоток в Казань на новогодние праздники может вырасти на 5-6%

09 октября 2025, 15:11

Фото: iStock/RAndrey

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин прогнозирует увеличение туристического потока в Казань на 5-6% в период новогодних праздников. Он отметил, что в Республике уже наблюдается рост.