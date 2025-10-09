Турпоток в Казань на новогодние праздники может вырасти на 5-6%
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин прогнозирует увеличение туристического потока в Казань на 5-6% в период новогодних праздников. Он отметил, что в Республике уже наблюдается рост.
В беседе с «Татар-информ» Ромашкин сказал, что новогодние показатели обычно отражают общий тренд турпотока за год. По итогам девяти месяцев 2025 года в столице Татарстана уже отмечается такой же рост.
Эксперт также отметил, что туристы всё чаще бронируют поездки в последний момент, при этом основной сезон покупок новогодних путёвок приходится на ноябрь и первую половину декабря. Удобство заключается в том, что для путешествий по России не требуется виза.
Читайте также: